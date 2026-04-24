Barranquilla FC se enfrentará ante Real Cartagena por la fecha 1 del grupo B

A partir de las 20:30 horas el próximo domingo 26 de abril, Real Cartagena visita a Barranquilla FC en el estadio Romelio Martínez, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo B de la Primera B.

Así llegan Barranquilla FC y Real Cartagena

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC ganó el encuentro previo ante Real Cartagena por 3-1.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena cayó derrotado 1 a 3 ante Barranquilla FC.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de abril, en el torneo Colombia - Primera B I 2026, y Barranquilla FC se impuso por 1 a 3.

Sebastián Toro Gomez es el árbitro designado para controlar el partido.

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026

Grupo B - Fecha 2: vs U. Magdalena: 4 de mayo - 16:00 horas

Grupo B - Fecha 3: vs Bogotá FC: 8 de mayo - 17:00 horas

Grupo B - Fecha 4: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 6: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026

Grupo B - Fecha 2: vs Tigres: 2 de mayo - 18:00 horas

Grupo B - Fecha 3: vs U. Magdalena: 8 de mayo - 19:30 horas

Grupo B - Fecha 4: vs U. Magdalena: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 5: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 6: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Barranquilla FC y Real Cartagena, según país