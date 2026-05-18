Jaguares vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo D de la Copa Colombia

Jaguares recibe el próximo jueves 21 de mayo a Independiente Yumbo por la fecha 4 del grupo D de la Copa Colombia, a partir de las 16:00 horas en el estadio Jaraguay de Montería.

Así llegan Jaguares y Independiente Yumbo

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Cincuentenario.

Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Copa Colombia

En la jornada previa, Jaguares igualó 0-0 el juego ante Águilas Doradas Rionegro.

Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Copa Colombia

Independiente Yumbo llega a este encuentro con una derrota ante Águilas Doradas Rionegro por 1 a 4. Con resultados irregulares en las 2 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 2 goles y recibieron 7.

Horario Jaguares e Independiente Yumbo, según país