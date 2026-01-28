Fútbol - España - Primera División

Levante vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga

Todo lo que tienes que saber en la previa de Levante vs Atlético de Madrid. El duelo, a disputarse en el estadio Ciutat de València el sábado 31 de enero, comenzará a las 12:30 horas.

28 de enero de 2026, 2:18 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Levante recibe el próximo sábado 31 de enero a Atlético de Madrid por la fecha 22 de la Liga, a partir de las 12:30 horas en el estadio Ciutat de València.

Así llegan Levante y Atlético de Madrid

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante sacó un triunfo frente a Elche, con un marcador 3-2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido, con una cifra de 6 goles en contra y registró 8 a favor.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Mallorca. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y empatado 1. En esos cotejos, contó un total de 10 goles y le han anotado 2 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 8 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Atlético de Madrid fue el ganador por 3 a 1.

El local está en el décimo noveno puesto con 17 puntos (4 PG - 5 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 44 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (13 PG - 5 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5221171335
2Real Madrid5121163228
3Atlético de Madrid4421135321
4Villarreal4120132516
19Levante17204511-10

Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 23: vs Athletic Bilbao: 8 de febrero - 10:15 horas
  • Fecha 24: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Villarreal: 18 de febrero - 14:00 horas
  • Fecha 25: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 23: vs Betis: 8 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 24: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Horario Levante y Atlético de Madrid, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

