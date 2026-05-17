Llaneros FC vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo B de la Copa Colombia

Patriotas FC y Llaneros FC se enfrentarán en el Estadio Bello Horizonte el próximo miércoles 20 de mayo desde las 16:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 4 del grupo B de la Copa Colombia.

Así llegan Llaneros FC y Patriotas FC

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Llaneros FC en partidos de la Copa Colombia

Llaneros FC viene de caer por 0 a 1 frente a Millonarios.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Copa Colombia

Patriotas FC perdió ante Millonarios por 2 a 3.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de abril, en Fase de Grupos del torneo Colombia - Copa Águila 2017, y Patriotas FC se llevó la victoria por 2 a 0.

Horario Llaneros FC y Patriotas FC, según país