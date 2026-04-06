Macará vs América de Cali: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo A de la Copa Sudamericana

Macará recibirá a América de Cali, en el marco de la fecha 1 del grupo A de la Copa Sudamericana, el próximo jueves 9 de abril a partir de las 19:30 horas, en el estadio Bellavista.
Así llegan Macará y América de Cali
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Macará en partidos de la Copa Sudamericana
Macará viene de vencer a Orense con un marcador de 1-0.
Últimos resultados de América de Cali en partidos de la Copa Sudamericana
América de Cali viene de derrotar a Bucaramanga con un marcador 2 a 1.
Carlos Benítez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Próximos partidos de Macará en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo A - Fecha 2: vs Tigre: 16 de abril - 17:00 horas
- Grupo A - Fecha 3: vs Alianza Atlético: 30 de abril - 21:00 horas
- Grupo A - Fecha 4: vs Tigre: 6 de mayo - 19:00 horas
- Grupo A - Fecha 5: vs Alianza Atlético: 21 de mayo - 21:00 horas
- Grupo A - Fecha 6: vs América de Cali: 28 de mayo - 19:30 horas
Próximos partidos de América de Cali en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo A - Fecha 2: vs Alianza Atlético: 15 de abril - 21:00 horas
- Grupo A - Fecha 3: vs Tigre: 30 de abril - 19:00 horas
- Grupo A - Fecha 4: vs Alianza Atlético: 6 de mayo - 21:00 horas
- Grupo A - Fecha 5: vs Tigre: 19 de mayo - 21:00 horas
- Grupo A - Fecha 6: vs Macará: 28 de mayo - 19:30 horas
Horario Macará y América de Cali, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas