Manchester City vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

El próximo miércoles 11 de febrero, a partir de las 14:30 horas, Fulham visita a Manchester City en el Etihad Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 26 de la Premier League.
Así llegan Manchester City y Fulham
Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.
Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League
Manchester City viene de empatar ante Liverpool por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 5 goles marcados y 5 en el arco rival.
Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League
Fulham llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Everton. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias y ha perdido en 2 ocasiones. Con 7 goles a favor, ha recibido 8 en contra.
El equipo local domina el historial en este campeonato: suma todas victorias de los últimos 5 partidos que han disputado. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 2 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester City se quedó con la victoria por 4 a 5.
El anfitrión está en el segundo puesto con 47 puntos (14 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 34 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (10 PG - 4 PE - 11 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|56
|25
|17
|5
|3
|32
|2
|Manchester City
|47
|24
|14
|5
|5
|26
|3
|Aston Villa
|47
|25
|14
|5
|6
|9
|4
|Manchester United
|44
|25
|12
|8
|5
|10
|10
|Fulham
|34
|25
|10
|4
|11
|-2
Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 26: vs Fulham: 11 de febrero - 14:30 horas
- Fecha 27: vs Newcastle United: 21 de febrero - 07:30 horas
- Fecha 28: vs Leeds United: 28 de febrero - 12:30 horas
- Fecha 29: vs Nottingham Forest: 4 de marzo - 18:00 horas
- Fecha 30: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 27: vs Sunderland: 22 de febrero - 09:00 horas
- Fecha 28: vs Tottenham: 1 de marzo - 09:00 horas
- Fecha 29: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar
Horario Manchester City y Fulham, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas