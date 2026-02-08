Manchester City vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

El próximo miércoles 11 de febrero, a partir de las 14:30 horas, Fulham visita a Manchester City en el Etihad Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 26 de la Premier League.

Así llegan Manchester City y Fulham

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City viene de empatar ante Liverpool por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 5 goles marcados y 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Everton. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias y ha perdido en 2 ocasiones. Con 7 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

El equipo local domina el historial en este campeonato: suma todas victorias de los últimos 5 partidos que han disputado. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 2 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester City se quedó con la victoria por 4 a 5.

El anfitrión está en el segundo puesto con 47 puntos (14 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 34 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (10 PG - 4 PE - 11 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 56 25 17 5 3 32 2 Manchester City 47 24 14 5 5 26 3 Aston Villa 47 25 14 5 6 9 4 Manchester United 44 25 12 8 5 10 10 Fulham 34 25 10 4 11 -2

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 26: vs Fulham: 11 de febrero - 14:30 horas

Fecha 27: vs Newcastle United: 21 de febrero - 07:30 horas

Fecha 28: vs Leeds United: 28 de febrero - 12:30 horas

Fecha 29: vs Nottingham Forest: 4 de marzo - 18:00 horas

Fecha 30: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 27: vs Sunderland: 22 de febrero - 09:00 horas

Fecha 28: vs Tottenham: 1 de marzo - 09:00 horas

Fecha 29: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Horario Manchester City y Fulham, según país