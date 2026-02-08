Fútbol - Inglaterra - Premier League

Manchester City vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

En la previa de Manchester City vs Fulham, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 11 de febrero desde las 14:30 horas en el Etihad Stadium.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

8 de febrero de 2026, 12:37 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo miércoles 11 de febrero, a partir de las 14:30 horas, Fulham visita a Manchester City en el Etihad Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 26 de la Premier League.

Así llegan Manchester City y Fulham

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City viene de empatar ante Liverpool por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 5 goles marcados y 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Everton. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias y ha perdido en 2 ocasiones. Con 7 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

Fútbol

Sunderland vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Fútbol

Aston Villa vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Fútbol

Crystal Palace vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Fútbol

Nottingham Forest vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Fútbol

Alianza Lima vs 2 de Mayo: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Fútbol

Tottenham vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Fútbol

Everton vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

El equipo local domina el historial en este campeonato: suma todas victorias de los últimos 5 partidos que han disputado. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 2 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester City se quedó con la victoria por 4 a 5.

El anfitrión está en el segundo puesto con 47 puntos (14 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 34 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (10 PG - 4 PE - 11 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5625175332
2Manchester City4724145526
3Aston Villa472514569
4Manchester United4425128510
10Fulham342510411-2

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 26: vs Fulham: 11 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Newcastle United: 21 de febrero - 07:30 horas
  • Fecha 28: vs Leeds United: 28 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 29: vs Nottingham Forest: 4 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 30: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 27: vs Sunderland: 22 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 28: vs Tottenham: 1 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 29: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Horario Manchester City y Fulham, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

Más de Fútbol

Manchester City vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Sunderland vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Aston Villa vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Crystal Palace vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Nottingham Forest vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Alianza Lima vs 2 de Mayo: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Tottenham vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Everton vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Chelsea vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

West Ham United vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Noticias Destacadas