Mirassol vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo G de la Copa Libertadores

Por la fecha 1 del grupo G de la Copa Libertadores, Lanús y Mirassol se enfrentan el miércoles 8 de abril desde las 17:00 horas, en Municipal Jose Maria de Campos Maia.
El encuentro será supervisado por Jhon Ospina Londoño, el juez encargado.
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Próximos partidos de Mirassol en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026
- Grupo G - Fecha 2: vs Liga de Quito: 14 de abril - 21:00 horas
- Grupo G - Fecha 3: vs Always Ready: 29 de abril - 17:00 horas
- Grupo G - Fecha 4: vs Liga de Quito: 7 de mayo - 17:00 horas
- Grupo G - Fecha 5: vs Always Ready: 19 de mayo - 19:00 horas
- Grupo G - Fecha 6: vs Lanús: 26 de mayo - 17:00 horas
Próximos partidos de Lanús en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026
- Grupo G - Fecha 2: vs Always Ready: 16 de abril - 17:00 horas
- Grupo G - Fecha 3: vs Liga de Quito: 28 de abril - 17:00 horas
- Grupo G - Fecha 4: vs Always Ready: 5 de mayo - 19:30 horas
- Grupo G - Fecha 5: vs Liga de Quito: 20 de mayo - 19:30 horas
- Grupo G - Fecha 6: vs Mirassol: 26 de mayo - 17:00 horas
Horario Mirassol y Lanús, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas