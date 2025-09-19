Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Napoli vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Serie A

Todos los detalles de la previa del partido entre Napoli y Pisa, que se jugará el lunes 22 de septiembre desde las 13:45 horas en el estadio Diego Armando Maradona. Dirige Valerio Crezzini.

DataFactory .

19 de septiembre de 2025, 1:58 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Pisa y Napoli se enfrentarán en el estadio Diego Armando Maradona el próximo lunes 22 de septiembre desde las 13:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 4 de la Serie A.

Así llegan Napoli y Pisa

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli venció por 3-1 a Fiorentina. El equipo local mantiene el buen paso las últimas fechas, al ganar los 2 encuentros previos, con una cifra de 6 goles a favor y 1 en contra.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa perdió ante Udinese por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 derrota y 1 empate. Logró convertir 1 gol y le han encajado 3.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 9 puntos (3 PG), mientras que la visita sumó 1 unidad y está en el décimo octavo lugar en el torneo (1 PE - 2 PP).

Valerio Crezzini fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli933005
2Juventus933004
3Cremonese732102
4Udinese732102
18Pisa13012-2

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 5: vs Milan: 28 de septiembre - 13:45 horas
  • Fecha 6: vs Genoa: 5 de octubre - 11:00 horas
  • Fecha 7: vs Torino: 18 de octubre - 11:00 horas
  • Fecha 8: vs Inter: 25 de octubre - 11:00 horas
  • Fecha 9: vs Lecce: 28 de octubre - 12:30 horas

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 5: vs Fiorentina: 28 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 6: vs Bologna: 5 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 7: vs Hellas Verona: 18 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Milan: 24 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 9: vs Lazio: 30 de octubre - 14:45 horas

Horario Napoli y Pisa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela: 14:45 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Egan Bernal tendría nuevo equipo en Europa: esto dice la prensa italiana sobre su futuro

2. Increíble giro en investigación por crimen de empresario Jorge Uribe: su hermano, reconocido relacionista público, fue capturado

3. Trump amenaza con cerrar cadenas de televisión que estén en su contra, mientras crece la tensión por la censura a Jimmy Kimmel

4. Intolerancia en Bogotá: hombre atacó ruta escolar con un cuchillo y todo quedó en video

5. Consejo de Estado tumbó personería jurídica del movimiento de Ernesto Samper, Poder Popular

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.