Napoli vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Serie A

Pisa y Napoli se enfrentarán en el estadio Diego Armando Maradona el próximo lunes 22 de septiembre desde las 13:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 4 de la Serie A.

Así llegan Napoli y Pisa

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli venció por 3-1 a Fiorentina. El equipo local mantiene el buen paso las últimas fechas, al ganar los 2 encuentros previos, con una cifra de 6 goles a favor y 1 en contra.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa perdió ante Udinese por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 derrota y 1 empate. Logró convertir 1 gol y le han encajado 3.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 9 puntos (3 PG), mientras que la visita sumó 1 unidad y está en el décimo octavo lugar en el torneo (1 PE - 2 PP).

Valerio Crezzini fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 9 3 3 0 0 5 2 Juventus 9 3 3 0 0 4 3 Cremonese 7 3 2 1 0 2 4 Udinese 7 3 2 1 0 2 18 Pisa 1 3 0 1 2 -2

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 5: vs Milan: 28 de septiembre - 13:45 horas

Fecha 6: vs Genoa: 5 de octubre - 11:00 horas

Fecha 7: vs Torino: 18 de octubre - 11:00 horas

Fecha 8: vs Inter: 25 de octubre - 11:00 horas

Fecha 9: vs Lecce: 28 de octubre - 12:30 horas

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 5: vs Fiorentina: 28 de septiembre - 08:00 horas

Fecha 6: vs Bologna: 5 de octubre - 08:00 horas

Fecha 7: vs Hellas Verona: 18 de octubre - 08:00 horas

Fecha 8: vs Milan: 24 de octubre - 13:45 horas

Fecha 9: vs Lazio: 30 de octubre - 14:45 horas

Horario Napoli y Pisa, según país