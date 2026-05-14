Newcastle United vs West Ham United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Premier League

El duelo entre Newcastle United y West Ham United correspondiente a la fecha 37 se disputará en el estadio St. James Park desde las 11:30 horas, el domingo 17 de mayo.

Así llegan Newcastle United y West Ham United

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

En su visita anterior, Newcastle United empató por 1 con Nottingham Forest. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria y 3 derrotas, con 6 goles marcados y con 7 en su valla.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

A West Ham United no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Arsenal. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, tiene 6 goles a favor y ha recibido 5 en contra.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 3-1 a favor de West Ham United.

El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 46 puntos (13 PG - 7 PE - 16 PP), mientras que la visita sumó 36 unidades y está en el décimo octavo lugar en el torneo (9 PG - 9 PE - 18 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Jarred Gillett.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 79 36 24 7 5 42 2 Manchester City 77 36 23 8 5 43 3 Manchester United 65 36 18 11 7 15 13 Newcastle United 46 36 13 7 16 -2 18 West Ham United 36 36 9 9 18 -20

Próximo partido de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 38: vs Fulham: 24 de mayo - 10:00 horas

Próximo partido de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 38: vs Leeds United: 24 de mayo - 10:00 horas

Horario Newcastle United y West Ham United, según país