Fútbol - Inglaterra - Premier League
Nottingham Forest intentará cortar la racha positiva de Manchester United
Palpitamos la previa del choque entre Nottingham Forest y Manchester United. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Darren England.
El cotejo entre Nottingham Forest y Manchester United, por la fecha 10 de la Premier League, se jugará el próximo sábado 1 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, en el estadio City Ground.
Así llegan Nottingham Forest y Manchester United
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League
Nottingham Forest quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Bournemouth por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 empate y 3 partidos perdidos, con 1 gol marcados y con 9 en su arco.
Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League
Manchester United llega con ventaja tras derrotar a Brighton and Hove con un marcador 4 a 2. La visita ha sido vencida 1 vez ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 11 goles y le han convertido 7.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 1 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue Nottingham Forest quien ganó 1 a 0.
El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 5 puntos (1 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 16 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (5 PG - 1 PE - 3 PP).
Darren England es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|22
|9
|7
|1
|1
|13
|2
|Bournemouth
|18
|9
|5
|3
|1
|5
|3
|Tottenham
|17
|9
|5
|2
|2
|10
|6
|Manchester United
|16
|9
|5
|1
|3
|1
|18
|Nottingham Forest
|5
|9
|1
|2
|6
|-12
Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 11: vs Leeds United: 9 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 12: vs Liverpool: 22 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 13: vs Brighton and Hove: 30 de noviembre - 09:05 horas
- Fecha 14: vs Wolverhampton: 3 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 15: vs Everton: 6 de diciembre - 10:00 horas
Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 11: vs Tottenham: 8 de noviembre - 07:30 horas
- Fecha 12: vs Everton: 24 de noviembre - 15:00 horas
- Fecha 13: vs Crystal Palace: 30 de noviembre - 07:00 horas
- Fecha 14: vs West Ham United: 4 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 15: vs Wolverhampton: 8 de diciembre - 15:00 horas
Horario Nottingham Forest y Manchester United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas