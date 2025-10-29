Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Nottingham Forest intentará cortar la racha positiva de Manchester United

Palpitamos la previa del choque entre Nottingham Forest y Manchester United. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Darren England.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

29 de octubre de 2025, 12:48 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Nottingham Forest y Manchester United, por la fecha 10 de la Premier League, se jugará el próximo sábado 1 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y Manchester United

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Bournemouth por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 empate y 3 partidos perdidos, con 1 gol marcados y con 9 en su arco.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United llega con ventaja tras derrotar a Brighton and Hove con un marcador 4 a 2. La visita ha sido vencida 1 vez ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 11 goles y le han convertido 7.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 1 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue Nottingham Forest quien ganó 1 a 0.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 5 puntos (1 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 16 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (5 PG - 1 PE - 3 PP).

Darren England es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal22971113
2Bournemouth1895315
3Tottenham17952210
6Manchester United1695131
18Nottingham Forest59126-12

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 11: vs Leeds United: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Liverpool: 22 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 13: vs Brighton and Hove: 30 de noviembre - 09:05 horas
  • Fecha 14: vs Wolverhampton: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Everton: 6 de diciembre - 10:00 horas

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 11: vs Tottenham: 8 de noviembre - 07:30 horas
  • Fecha 12: vs Everton: 24 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 13: vs Crystal Palace: 30 de noviembre - 07:00 horas
  • Fecha 14: vs West Ham United: 4 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Wolverhampton: 8 de diciembre - 15:00 horas

Horario Nottingham Forest y Manchester United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Aparece misterioso video de Daniel Sancho, asesino del colombiano Edwin Arrieta, mientras está en la cárcel

2. “Vamos a ver”: Gustavo Petro retó a los bancos ante posible cierre de sus cuentas tras ser incluido en la lista Clinton

3. Donald Trump hace historia: Corea del Sur le entrega la Gran Orden Mugunghwa, su máxima distinción nacional

4. Petro habla del M-19 y la toma del Palacio de Justicia: “Recibieron disparos de quienes estaban al frente”

5. Escándalo en Millonarios: figura habría preferido “la noche y la fiesta”; lo borraron

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.