Orsomarso vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B

Orsomarso recibirá a Leones FC, en el marco de la fecha 15 de la Primera B, el próximo sábado 18 de abril a partir de las 15:30 horas, en el estadio Daniel Villa Zapata.

Así llegan Orsomarso y Leones FC

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Bogotá FC. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 6 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

Leones FC viene de derrotar a Real Santander con un marcador 1 a 0.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 19 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y el marcador favoreció a Orsomarso con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 16 puntos (4 PG - 4 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 9 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (2 PG - 3 PE - 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 35 14 11 2 1 15 2 U. Magdalena 29 14 9 2 3 10 3 Quindío 28 14 8 4 2 9 11 Orsomarso 16 14 4 4 6 -4 15 Leones FC 9 14 2 3 9 -16

Horario Orsomarso y Leones FC, según país