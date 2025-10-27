Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Palmeiras vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Palmeiras y Liga de Quito se enfrentan en el estadio Allianz Parque, con el arbitraje de Wilmar Roldán Pérez. El duelo se jugará el jueves 30 de octubre desde las 19:30 horas.

27 de octubre de 2025, 11:46 a. m.