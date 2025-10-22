Fútbol - Italia - Serie A
Parma vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Serie A
Parma y Como 1907 se enfrentan en el estadio Ennio Tardini. El duelo se jugará el sábado 25 de octubre desde las 08:00 horas.
El juego entre Parma y Como 1907 se disputará el próximo sábado 25 de octubre por la fecha 8 de la Serie A, a partir de las 08:00 horas en el estadio Ennio Tardini.
Así llegan Parma y Como 1907
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A
En la fecha anterior, Parma se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Genoa. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 2 goles marcados y con 4 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A
En la jornada anterior, Como 1907 derrotó 2-0 a Juventus. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 3 empates. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 4 en su arco.
De los últimos 2 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 1 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Como 1907 lo ganó por 0 a 1.
El local está en el décimo quinto puesto y alcanzó 6 puntos (1 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Milan
|16
|7
|5
|1
|1
|7
|2
|Inter
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|3
|Napoli
|15
|7
|5
|0
|2
|5
|6
|Como 1907
|12
|7
|3
|3
|1
|4
|15
|Parma
|6
|7
|1
|3
|3
|-4
Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 9: vs Roma: 29 de octubre - 12:30 horas
- Fecha 10: vs Bologna: 2 de noviembre - 12:00 horas
- Fecha 11: vs Milan: 8 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 12: vs Hellas Verona: 23 de noviembre - 06:30 horas
- Fecha 13: vs Udinese: 29 de noviembre - 09:00 horas
Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 9: vs Hellas Verona: 29 de octubre - 12:30 horas
- Fecha 10: vs Napoli: 1 de noviembre - 12:00 horas
- Fecha 11: vs Cagliari: 8 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 12: vs Torino: 24 de noviembre - 12:30 horas
- Fecha 13: vs Sassuolo: 28 de noviembre - 14:45 horas
Horario Parma y Como 1907, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas