Quindío vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Primera B

Quindío recibirá a Barranquilla FC, en el marco de la fecha 5 de la Primera B, el próximo lunes 16 de febrero a partir de las 20:30 horas, en Armenia.

Así llegan Quindío y Barranquilla FC

Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío sacó un empate por 0 en su visita a Independiente Yumbo.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC tiene pendiente su enfrentamiento con Real Santander que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Barranquilla FC lleva adelante una buena campaña fuera de casa, venciendo a su oponente en cada ocasión.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 9 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica puntero con 10 puntos (3 PG - 1 PE), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (2 PG - 1 PP).

Andrés Banguera será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Quindío 10 4 3 1 0 5 2 Real Cartagena 10 4 3 1 0 3 3 Inter de Palmira 9 4 3 0 1 3 4 Envigado 7 3 2 1 0 4 6 Barranquilla FC 6 3 2 0 1 3

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 6: vs Envigado: 24 de febrero - 15:30 horas

Fecha 7: vs U. Magdalena: 28 de febrero - 14:00 horas

Fecha 8: vs Real Santander: 5 de marzo - 15:00 horas

Fecha 9: vs Patriotas FC: 11 de marzo - 20:00 horas

Fecha 10: vs Real Cundinamarca: 16 de marzo - 20:20 horas

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 5: vs Quindío: 16 de febrero - 20:30 horas

Fecha 6: vs Inter de Palmira: 21 de febrero - 17:00 horas

Fecha 7: vs Boca Juniors: 26 de febrero - 19:30 horas

Fecha 8: vs U. Magdalena: 4 de marzo - 20:05 horas

Fecha 9: vs Independiente Yumbo: 11 de marzo - 18:00 horas

Horario Quindío y Barranquilla FC, según país