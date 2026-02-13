Fútbol - Colombia - Segunda División

Quindío vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Primera B

La previa del choque de Quindío ante Barranquilla FC, a disputarse en Armenia el lunes 16 de febrero desde las 20:30 horas. El árbitro será Andrés Banguera.

13 de febrero de 2026, 10:46 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Quindío recibirá a Barranquilla FC, en el marco de la fecha 5 de la Primera B, el próximo lunes 16 de febrero a partir de las 20:30 horas, en Armenia.

Así llegan Quindío y Barranquilla FC

Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío sacó un empate por 0 en su visita a Independiente Yumbo.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC tiene pendiente su enfrentamiento con Real Santander que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Barranquilla FC lleva adelante una buena campaña fuera de casa, venciendo a su oponente en cada ocasión.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 9 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica puntero con 10 puntos (3 PG - 1 PE), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (2 PG - 1 PP).

Andrés Banguera será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Quindío1043105
2Real Cartagena1043103
3Inter de Palmira943013
4Envigado732104
6Barranquilla FC632013

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 6: vs Envigado: 24 de febrero - 15:30 horas
  • Fecha 7: vs U. Magdalena: 28 de febrero - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Real Santander: 5 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Patriotas FC: 11 de marzo - 20:00 horas
  • Fecha 10: vs Real Cundinamarca: 16 de marzo - 20:20 horas

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 5: vs Quindío: 16 de febrero - 20:30 horas
  • Fecha 6: vs Inter de Palmira: 21 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 7: vs Boca Juniors: 26 de febrero - 19:30 horas
  • Fecha 8: vs U. Magdalena: 4 de marzo - 20:05 horas
  • Fecha 9: vs Independiente Yumbo: 11 de marzo - 18:00 horas

Horario Quindío y Barranquilla FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 22:30 horas
  • Colombia y Perú: 20:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas
  • Venezuela: 21:30 horas

Quindío vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Primera B

