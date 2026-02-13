Quindío vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Primera B

Quindío recibirá a Barranquilla FC, en el marco de la fecha 5 de la Primera B, el próximo lunes 16 de febrero a partir de las 20:30 horas, en Armenia.
Así llegan Quindío y Barranquilla FC
Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.
Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B
Quindío sacó un empate por 0 en su visita a Independiente Yumbo.
Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B
Barranquilla FC tiene pendiente su enfrentamiento con Real Santander que fue pospuesto hasta nuevo aviso.
Barranquilla FC lleva adelante una buena campaña fuera de casa, venciendo a su oponente en cada ocasión.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 9 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.
El local se ubica puntero con 10 puntos (3 PG - 1 PE), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (2 PG - 1 PP).
Andrés Banguera será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Quindío
|10
|4
|3
|1
|0
|5
|2
|Real Cartagena
|10
|4
|3
|1
|0
|3
|3
|Inter de Palmira
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|4
|Envigado
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|6
|Barranquilla FC
|6
|3
|2
|0
|1
|3
Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 6: vs Envigado: 24 de febrero - 15:30 horas
- Fecha 7: vs U. Magdalena: 28 de febrero - 14:00 horas
- Fecha 8: vs Real Santander: 5 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 9: vs Patriotas FC: 11 de marzo - 20:00 horas
- Fecha 10: vs Real Cundinamarca: 16 de marzo - 20:20 horas
Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 5: vs Quindío: 16 de febrero - 20:30 horas
- Fecha 6: vs Inter de Palmira: 21 de febrero - 17:00 horas
- Fecha 7: vs Boca Juniors: 26 de febrero - 19:30 horas
- Fecha 8: vs U. Magdalena: 4 de marzo - 20:05 horas
- Fecha 9: vs Independiente Yumbo: 11 de marzo - 18:00 horas
Horario Quindío y Barranquilla FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:30 horas
- Colombia y Perú: 20:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas
- Venezuela: 21:30 horas