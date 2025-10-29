Fútbol - España - Primera División
Rayo Vallecano quiere aumentar su racha positiva con otra victoria
Villarreal y Rayo Vallecano se enfrentan en el Estadio de la Cerámica. El duelo se jugará el sábado 1 de noviembre desde las 08:00 horas.
El juego entre Villarreal y Rayo Vallecano se disputará el próximo sábado 1 de noviembre por la fecha 11 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en el Estadio de la Cerámica.
Así llegan Villarreal y Rayo Vallecano
Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.
Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga
Villarreal ganó por 2-0 el juego pasado ante Valencia. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 8.
Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga
En la jornada anterior, Rayo Vallecano derrotó 1-0 a Alavés. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 4 en su arco.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 22 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Villarreal lo ganó por 0 a 1.
El local está en el tercer puesto y alcanzó 20 puntos (6 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 14 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (4 PG - 2 PE - 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|27
|10
|9
|0
|1
|12
|2
|Barcelona
|22
|10
|7
|1
|2
|13
|3
|Villarreal
|20
|10
|6
|2
|2
|8
|4
|Atlético de Madrid
|19
|10
|5
|4
|1
|8
|7
|Rayo Vallecano
|14
|10
|4
|2
|4
|2
Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 12: vs Espanyol: 8 de noviembre - 15:00 horas
- Fecha 13: vs Mallorca: 22 de noviembre - 15:00 horas
- Fecha 14: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 12: vs Real Madrid: 9 de noviembre - 10:15 horas
- Fecha 13: vs Real Oviedo: 23 de noviembre - 08:00 horas
- Fecha 14: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Horario Villarreal y Rayo Vallecano, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas