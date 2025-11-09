Real Cartagena vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo B de la Primera B

El duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo B de la Primera B se jugará el próximo miércoles 12 de noviembre a las 18:10 horas.

Así llegan Real Cartagena y Real Cundinamarca

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena consiguió sólo un punto en su último partido frente a Patriotas FC, tras igualar 2-2.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Boca Juniors.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 4 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y firmaron un empate en 0.

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B II 2025

Grupo B - Fecha 5: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 4: vs Real Cundinamarca: 16 de noviembre - 19:30 horas

Grupo B - Fecha 6: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B II 2025

Grupo B - Fecha 5: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 4: vs Real Cartagena: 16 de noviembre - 19:30 horas

Grupo B - Fecha 6: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Cartagena y Real Cundinamarca, según país