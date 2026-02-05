Real Cundinamarca vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Real Cundinamarca recibe el próximo domingo 8 de febrero a Leones FC por la fecha 4 de la Primera B, a partir de las 17:30 horas en el estadio Municipal de Mosquera.

Así llegan Real Cundinamarca y Leones FC

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

En la jornada previa, Real Cundinamarca igualó - el juego ante Boca Juniors.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

En la fecha anterior, Leones FC logró empatar - ante Bogotá FC. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 1 empate. No pudo convertir goles y sus rivales lograron anotar 3 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 30 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Real Cundinamarca fue el ganador por 3 a 0.

El local está en el décimo quinto puesto y aún no sumó puntos (2 PP), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (1 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Quindío 9 3 3 0 0 5 2 Real Cartagena 7 3 2 1 0 2 3 Envigado 6 2 2 0 0 4 14 Leones FC 1 2 0 1 1 -3 15 Real Cundinamarca 0 2 0 0 2 -3

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 4: vs Leones FC: 8 de febrero - 17:30 horas

Fecha 5: vs Real Santander: 14 de febrero - 15:00 horas

Fecha 6: vs Orsomarso: 22 de febrero - 15:00 horas

Fecha 7: vs Patriotas FC: 28 de febrero - 16:00 horas

Fecha 8: vs Inter de Palmira: 5 de marzo - 18:00 horas

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 4: vs Real Cundinamarca: 8 de febrero - 17:30 horas

Fecha 5: vs U. Magdalena: 14 de febrero - 17:00 horas

Fecha 6: vs Real Cartagena: 21 de febrero - 17:00 horas

Fecha 7: vs Independiente Yumbo: 27 de febrero - 16:00 horas

Fecha 8: vs Atlético FC: 3 de marzo - 15:00 horas

Horario Real Cundinamarca y Leones FC, según país