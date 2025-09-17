Fútbol - España - Primera División
Real Madrid vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Liga
Real Madrid y Espanyol se miden en el estadio Santiago Bernabéu el sábado 20 de septiembre a las 09:15 horas.
Así llegan Real Madrid y Espanyol
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga
Real Madrid viene de ganar en su encuentro anterior a Real Sociedad con un marcador de 2-1. El equipo local no conoce la derrota en los últimos 3 encuentros de la temporada actual. En esos cotejos, cosechó 8 goles a favor y 2 en su propia valla.
Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga
Espanyol venció 3-2 a Mallorca en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha empatado 1, con 8 goles en el arco rival y 5 en su portería.
Ambos presentan diferencias considerables en sus resultados en casa y como visitante. Hasta el momento, Real Madrid cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias. Espanyol no ha registrado ninguna victoria cuando ha jugado en campo contrario y solo se ha llevado un punto en cada partido.
En el historial de resultados se mostraron 4 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 1 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Espanyol sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.
El anfitrión está puntero con 12 puntos (4 PG), mientras que la visita acumula 10 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|12
|4
|4
|0
|0
|6
|2
|Barcelona
|10
|4
|3
|1
|0
|10
|3
|Espanyol
|10
|4
|3
|1
|0
|3
|4
|Getafe
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|Athletic Bilbao
|9
|4
|3
|0
|1
|2
Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 6: vs Levante: 23 de septiembre - 14:30 horas
- Fecha 7: vs Atlético de Madrid: 27 de septiembre - 09:15 horas
- Fecha 8: vs Villarreal: 4 de octubre - 14:00 horas
- Fecha 9: vs Getafe: 19 de octubre - 14:00 horas
- Fecha 10: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 6: vs Valencia: 23 de septiembre - 12:00 horas
- Fecha 7: vs Girona: 26 de septiembre - 14:00 horas
- Fecha 8: vs Betis: 5 de octubre - 11:30 horas
- Fecha 9: vs Real Oviedo: 17 de octubre - 14:00 horas
- Fecha 10: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Madrid y Espanyol, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:15 horas
- Colombia y Perú: 09:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas
- Venezuela: 10:15 horas