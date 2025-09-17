Suscribirse

Real Madrid vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Liga

Real Madrid y Espanyol se miden en el estadio Santiago Bernabéu el sábado 20 de septiembre a las 09:15 horas.

17 de septiembre de 2025, 2:10 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 5 de la Liga, Espanyol y Real Madrid se enfrentan el sábado 20 de septiembre desde las 09:15 horas, en el estadio Santiago Bernabéu.

Así llegan Real Madrid y Espanyol

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid viene de ganar en su encuentro anterior a Real Sociedad con un marcador de 2-1. El equipo local no conoce la derrota en los últimos 3 encuentros de la temporada actual. En esos cotejos, cosechó 8 goles a favor y 2 en su propia valla.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol venció 3-2 a Mallorca en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha empatado 1, con 8 goles en el arco rival y 5 en su portería.

Ambos presentan diferencias considerables en sus resultados en casa y como visitante. Hasta el momento, Real Madrid cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias. Espanyol no ha registrado ninguna victoria cuando ha jugado en campo contrario y solo se ha llevado un punto en cada partido.

En el historial de resultados se mostraron 4 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 1 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Espanyol sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está puntero con 12 puntos (4 PG), mientras que la visita acumula 10 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid1244006
2Barcelona10431010
3Espanyol1043103
4Getafe943012
5Athletic Bilbao943012

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 6: vs Levante: 23 de septiembre - 14:30 horas
  • Fecha 7: vs Atlético de Madrid: 27 de septiembre - 09:15 horas
  • Fecha 8: vs Villarreal: 4 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 9: vs Getafe: 19 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 10: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 6: vs Valencia: 23 de septiembre - 12:00 horas
  • Fecha 7: vs Girona: 26 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Betis: 5 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 9: vs Real Oviedo: 17 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 10: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Madrid y Espanyol, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:15 horas
  • Colombia y Perú: 09:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas
  • Venezuela: 10:15 horas

