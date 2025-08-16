Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Real Madrid vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Liga

Osasuna se mide ante Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu el martes 19 de agosto a las 14:00 horas.

16 de agosto de 2025, 3:41 p. m.
En la primera jornada de la Liga, el duelo entre los Merengues y los Rojillos se jugará el próximo martes 19 de agosto, desde las 14:00 horas, en el estadio Santiago Bernabéu.

El conjunto local ganó 4 partidos y empató 1 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 15 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó en empate a 1.

¿En qué jornada juega el clásico Real Madrid?

El sorteo del fixture determinó que el Derbi de Madrid entre Real Madrid y Atlético de Madrid se dispute en la jornada 7.

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 2: vs Real Oviedo: 24 de agosto - 14:30 horas
  • Fecha 3: vs Mallorca: 30 de agosto - 14:30 horas
  • Fecha 4: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 2: vs Valencia: 24 de agosto - 10:00 horas
  • Fecha 3: vs Espanyol: 31 de agosto - 12:30 horas
  • Fecha 4: vs Rayo Vallecano: 14 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 5: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Madrid y Osasuna, según país

  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

