Real Oviedo vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Liga

El cotejo entre Real Oviedo y Villarreal, por la fecha 33 de la Liga, se jugará el próximo jueves 23 de abril, a partir de las 14:30 horas, en el estadio Carlos Tartiere.
Así llegan Real Oviedo y Villarreal
Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.
Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo logró un triunfo por 3-0 ante Celta. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 1 y ganó 2, en los que acumuló 5 goles en contra frente a 8 a favor.
Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga
Villarreal llega con ventaja tras derrotar a Athletic Bilbao con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 8 goles y le han convertido 5.
La última vez que chocaron en esta competencia fue el 15 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Villarreal quien ganó 2 a 0.
El local está en el vigésimo puesto y alcanzó 27 puntos (6 PG - 9 PE - 16 PP), mientras que el visitante ha logrado 61 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (19 PG - 4 PE - 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|79
|31
|26
|1
|4
|54
|2
|Real Madrid
|70
|31
|22
|4
|5
|36
|3
|Villarreal
|61
|31
|19
|4
|8
|20
|4
|Atlético de Madrid
|57
|31
|17
|6
|8
|19
|20
|Real Oviedo
|27
|31
|6
|9
|16
|-24
Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 32: vs Elche: 26 de abril - 09:15 horas
- Fecha 34: vs Betis: 3 de mayo - 11:30 horas
- Fecha 35: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 32: vs Celta: 26 de abril - 14:00 horas
- Fecha 34: vs Levante: 2 de mayo - 07:00 horas
- Fecha 35: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Oviedo y Villarreal, según país
- Argentina: 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas