Real Santander vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B

El duelo correspondiente a la fecha 15 de la Primera B se jugará el próximo sábado 18 de abril a las 15:30 horas.
Así llegan Real Santander y Bogotá FC
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B
Real Santander no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Leones FC. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 3 y 1 fue empate. Pudo marcar 2 goles y ha recibido 9.
Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B
Bogotá FC llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Orsomarso. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 6.
En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 4 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Real Santander resultó vencedor por 4 a 0.
El local está en el décimo sexto puesto con 7 puntos (1 PG - 4 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 20 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (5 PG - 5 PE - 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|35
|14
|11
|2
|1
|15
|2
|U. Magdalena
|29
|14
|9
|2
|3
|10
|3
|Quindío
|28
|14
|8
|4
|2
|9
|7
|Bogotá FC
|20
|14
|5
|5
|4
|1
|16
|Real Santander
|7
|14
|1
|4
|9
|-13
Horario Real Santander y Bogotá FC, según país
- Argentina: 17:30 horas
- Colombia y Perú: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 16:30 horas