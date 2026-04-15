Real Santander vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B

El duelo correspondiente a la fecha 15 de la Primera B se jugará el próximo sábado 18 de abril a las 15:30 horas.

Así llegan Real Santander y Bogotá FC

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Leones FC. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 3 y 1 fue empate. Pudo marcar 2 goles y ha recibido 9.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Orsomarso. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 6.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 4 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Real Santander resultó vencedor por 4 a 0.

El local está en el décimo sexto puesto con 7 puntos (1 PG - 4 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 20 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (5 PG - 5 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 35 14 11 2 1 15 2 U. Magdalena 29 14 9 2 3 10 3 Quindío 28 14 8 4 2 9 7 Bogotá FC 20 14 5 5 4 1 16 Real Santander 7 14 1 4 9 -13

Horario Real Santander y Bogotá FC, según país