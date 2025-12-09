Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Real Sociedad vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga

Real Sociedad y Girona se miden en el estadio Anoeta el viernes 12 de diciembre a las 15:00 horas.

9 de diciembre de 2025, 1:13 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 16 de la Liga, Girona y Real Sociedad se enfrentan el viernes 12 de diciembre desde las 15:00 horas, en el estadio Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Girona

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad no pudo ante Alavés en el Mendizorroza. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 9 a sus rivales.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Elche. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 7.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 2 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Real Sociedad sacó un triunfo, con un marcador 3 a 2.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 16 puntos (4 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (2 PG - 6 PE - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4016131227
2Real Madrid3616113217
3Villarreal3515112218
14Real Sociedad1615447-3
18Girona1215267-16

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 17: vs Levante: 20 de diciembre - 10:15 horas
  • Fecha 18: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 17: vs Atlético de Madrid: 21 de diciembre - 08:00 horas
  • Fecha 18: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Sociedad y Girona, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

