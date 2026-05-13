Se enfrentan Cagliari y Torino por la fecha 37

El próximo domingo 17 de mayo, a partir de las 13:45 horas, Torino visita a Cagliari en el estadio Sardegna Arena, por el duelo correspondiente a la fecha 37 de la Serie A.

Así llegan Cagliari y Torino

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari fue derrotado en el Sardegna Arena frente a Udinese por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 7 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino viene de vencer a Sassuolo en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 6 goles y 6 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Cagliari se quedó con la victoria por 1 a 2.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 37 puntos (9 PG - 10 PE - 17 PP), mientras que la visita acumula 44 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (12 PG - 8 PE - 16 PP).

Torino protagonizará en la siguiente fecha el ansiado duelo con Juventus, el "Derby Della Mole". Este importante partido, cargado de historia, será el 23 de mayo, en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 85 36 27 4 5 54 2 Napoli 70 36 21 7 8 18 3 Juventus 68 36 19 11 6 29 12 Torino 44 36 12 8 16 -18 16 Cagliari 37 36 9 10 17 -15

Próximo partido de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 38: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 38: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Horario Cagliari y Torino, según país