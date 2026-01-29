Fútbol - Inglaterra - Premier League

Se enfrentan Manchester United y Fulham por la fecha 24

En la previa de Manchester United vs Fulham, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 1 de febrero desde las 09:00 horas en el estadio Old Trafford. El árbitro designado será John Brooks.

29 de enero de 2026, 1:00 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 1 de febrero, a partir de las 09:00 horas, Fulham visita a Manchester United en el estadio Old Trafford, por el duelo correspondiente a la fecha 24 de la Premier League.

Así llegan Manchester United y Fulham

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United ganó su último duelo ante Arsenal por 3 a 2. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 6 goles en contra y 9 a favor.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham viene de vencer a Brighton and Hove en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 7 goles y 6 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 24 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 38 puntos (10 PG - 8 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 34 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (10 PG - 4 PE - 9 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será John Brooks.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5023155325
2Manchester City4623144526
3Aston Villa4623144510
4Manchester United382310857
7Fulham342310490

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 25: vs Tottenham: 7 de febrero - 07:30 horas
  • Fecha 26: vs West Ham United: 10 de febrero - 15:15 horas
  • Fecha 27: vs Everton: 23 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 28: vs Crystal Palace: 28 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 29: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 25: vs Everton: 7 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 26: vs Manchester City: 11 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Sunderland: 22 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 28: vs Tottenham: 1 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 29: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Horario Manchester United y Fulham, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

