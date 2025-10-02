Sevilla vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Liga

Sevilla recibe el próximo domingo 5 de octubre a Barcelona por la fecha 8 de la Liga, a partir de las 09:15 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Así llegan Sevilla y Barcelona

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla sacó un triunfo frente a Rayo Vallecano, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, con una cifra de 5 goles en contra y registró 8 a favor.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Real Sociedad. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y empatado 1. En esos cotejos, contó un total de 15 goles y le han anotado 3 en su arco.

El historial entre ambos equipos favorece por mucho al conjunto visitante que ha logrado 5 triunfos durante los últimos cinco partidos entre sí en el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 9 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Barcelona fue el ganador por 1 a 4.

El local está en el noveno puesto con 10 puntos (3 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 19 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (6 PG - 1 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 19 7 6 1 0 16 2 Real Madrid 18 7 6 0 1 8 3 Villarreal 16 7 5 1 1 8 4 Elche 13 7 3 4 0 4 9 Sevilla 10 7 3 1 3 1

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 9: vs Mallorca: 18 de octubre - 07:00 horas

Fecha 10: vs Real Sociedad: 24 de octubre - 14:00 horas

Fecha 11: vs Atlético de Madrid: 1 de noviembre - 10:15 horas

Fecha 12: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 9: vs Girona: 18 de octubre - 09:15 horas

Fecha 10: vs Real Madrid: 26 de octubre - 10:15 horas

Fecha 11: vs Elche: 2 de noviembre - 12:30 horas

Fecha 12: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Barcelona, según país