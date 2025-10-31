Suscribirse

Sunderland y Everton se encuentran en la fecha 10

Todo lo que tienes que saber en la previa de Sunderland vs Everton. El duelo, a disputarse en el Stadium of Light el lunes 3 de noviembre, comenzará a las 15:00 horas y será dirigido por Thomas Bramall.

DataFactory .

31 de octubre de 2025, 1:17 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Sunderland recibe el próximo lunes 3 de noviembre a Everton por la fecha 10 de la Premier League, a partir de las 15:00 horas en el Stadium of Light.

Así llegan Sunderland y Everton

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Tottenham.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland sacó un triunfo frente a Chelsea, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, con una cifra de 4 goles en contra y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton llega a este encuentro con una derrota ante Tottenham por 0 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 4 goles y recibieron 9.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 25 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y Everton fue el ganador por 2 a 0.

El local está en el cuarto puesto con 17 puntos (5 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (3 PG - 2 PE - 4 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Thomas Bramall.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal22971113
2Bournemouth1895315
3Tottenham17952210
4Sunderland1795224
14Everton119324-3

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 11: vs Arsenal: 8 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 12: vs Fulham: 22 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 13: vs Bournemouth: 29 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 14: vs Liverpool: 3 de diciembre - 15:15 horas
  • Fecha 15: vs Manchester City: 6 de diciembre - 10:00 horas

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 11: vs Fulham: 8 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 12: vs Manchester United: 24 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 13: vs Newcastle United: 29 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 14: vs Bournemouth: 2 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Nottingham Forest: 6 de diciembre - 10:00 horas

Horario Sunderland y Everton, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

