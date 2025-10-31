Sunderland y Everton se encuentran en la fecha 10

Sunderland recibe el próximo lunes 3 de noviembre a Everton por la fecha 10 de la Premier League, a partir de las 15:00 horas en el Stadium of Light.

Así llegan Sunderland y Everton

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Tottenham.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland sacó un triunfo frente a Chelsea, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, con una cifra de 4 goles en contra y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton llega a este encuentro con una derrota ante Tottenham por 0 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 4 goles y recibieron 9.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 25 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y Everton fue el ganador por 2 a 0.

El local está en el cuarto puesto con 17 puntos (5 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (3 PG - 2 PE - 4 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Thomas Bramall.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 22 9 7 1 1 13 2 Bournemouth 18 9 5 3 1 5 3 Tottenham 17 9 5 2 2 10 4 Sunderland 17 9 5 2 2 4 14 Everton 11 9 3 2 4 -3

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 11: vs Arsenal: 8 de noviembre - 12:30 horas

Fecha 12: vs Fulham: 22 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 13: vs Bournemouth: 29 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 14: vs Liverpool: 3 de diciembre - 15:15 horas

Fecha 15: vs Manchester City: 6 de diciembre - 10:00 horas

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 11: vs Fulham: 8 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 12: vs Manchester United: 24 de noviembre - 15:00 horas

Fecha 13: vs Newcastle United: 29 de noviembre - 12:30 horas

Fecha 14: vs Bournemouth: 2 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 15: vs Nottingham Forest: 6 de diciembre - 10:00 horas

Horario Sunderland y Everton, según país