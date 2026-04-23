Torino vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Serie A

El duelo correspondiente a la fecha 34 de la Serie A se jugará el próximo domingo 26 de abril a las 11:00 horas.

Así llegan Torino y Inter

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino consiguió sólo un punto en su último partido frente a Cremonese, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 3 ocasiones y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 9 en el arco rival.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter llega con envión anímico tras vencer por 3 a 0 a Cagliari. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 empates. Pudo marcar 14 goles y ha recibido 7.

La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 25 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Inter resultó vencedor por 5 a 0.

El local está en el décimo segundo puesto con 40 puntos (11 PG - 7 PE - 15 PP), mientras que el visitante llegó a 78 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (25 PG - 3 PE - 5 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Maurizio Mariani.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 78 33 25 3 5 49 2 Milan 66 33 19 9 5 21 3 Napoli 66 33 20 6 7 15 4 Juventus 63 33 18 9 6 28 12 Torino 40 33 11 7 15 -17

Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 35: vs Udinese: 2 de mayo - 08:00 horas

Fecha 36: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 35: vs Parma: 3 de mayo - 13:45 horas

Fecha 36: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Horario Torino e Inter, según país