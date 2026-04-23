Torino vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Serie A

El duelo correspondiente a la fecha 34 de la Serie A se jugará el próximo domingo 26 de abril a las 11:00 horas.
Así llegan Torino y Inter
El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.
Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A
Torino consiguió sólo un punto en su último partido frente a Cremonese, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 3 ocasiones y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 9 en el arco rival.
Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A
Inter llega con envión anímico tras vencer por 3 a 0 a Cagliari. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 empates. Pudo marcar 14 goles y ha recibido 7.
La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 25 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Inter resultó vencedor por 5 a 0.
El local está en el décimo segundo puesto con 40 puntos (11 PG - 7 PE - 15 PP), mientras que el visitante llegó a 78 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (25 PG - 3 PE - 5 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Maurizio Mariani.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|78
|33
|25
|3
|5
|49
|2
|Milan
|66
|33
|19
|9
|5
|21
|3
|Napoli
|66
|33
|20
|6
|7
|15
|4
|Juventus
|63
|33
|18
|9
|6
|28
|12
|Torino
|40
|33
|11
|7
|15
|-17
Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 35: vs Udinese: 2 de mayo - 08:00 horas
- Fecha 36: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 35: vs Parma: 3 de mayo - 13:45 horas
- Fecha 36: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
Horario Torino e Inter, según país
- Argentina: 13:00 horas
- Colombia y Perú: 11:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas