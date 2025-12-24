Fútbol - Inglaterra - Premier League

West Ham United vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

Fulham se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground el sábado 27 de diciembre a las 10:00 horas. El partido será supervisado por Chris Kavanagh.

DataFactory .

24 de diciembre de 2025, 11:38 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 10:00 horas el próximo sábado 27 de diciembre, Fulham visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 18 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Fulham

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United recibió un duro golpe y cayó 0 a 3 ante su rival Manchester City. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos empatados y 2 perdidos. Ha recibido 10 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham llega triunfante luego de ver caer a Nottingham Forest con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y perdió 2. Pudo festejar 11 goles y sus rivales han podido vencer su arco 10 veces.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 14 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y West Ham United se impuso por 3 a 2.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 10 PP), mientras que el visitante tiene 23 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (7 PG - 2 PE - 8 PP).

Chris Kavanagh es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3917123221
2Manchester City3717121425
3Aston Villa361711339
13Fulham2317728-2
18West Ham United13173410-16

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 19: vs Brighton and Hove: 30 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 20: vs Wolverhampton: 3 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Nottingham Forest: 6 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 22: vs Tottenham: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs Sunderland: 24 de enero - 07:30 horas

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 19: vs Crystal Palace: 31 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 20: vs Liverpool: 4 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Chelsea: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Leeds United: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs Brighton and Hove: 24 de enero - 10:00 horas

Horario West Ham United y Fulham, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

Noticias Destacadas