West Ham United vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Premier League

Liverpool se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground el domingo 30 de noviembre a las 09:05 horas. El partido será supervisado por Darren England.

DataFactory .

27 de noviembre de 2025, 1:27 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 09:05 horas el próximo domingo 30 de noviembre, Liverpool visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Liverpool

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United llega con resultado de empate, 2-2, ante Bournemouth. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 victorias en los últimos 4 partidos disputados, con 9 goles en contra. Marcó 9 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool cayó derrotado 0 a 3 ante Nottingham Forest. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces y ganó 1. Ha marcado 5 goles y recibió 11.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 4 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Liverpool se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 18 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (6 PG - 6 PP).

Darren England es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal291292118
2Chelsea231272312
3Manchester City221271414
12Liverpool1812606-2
17West Ham United1112327-10

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 14: vs Manchester United: 4 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Brighton and Hove: 7 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 16: vs Aston Villa: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Manchester City: 20 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 18: vs Fulham: 27 de diciembre - 10:00 horas

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 14: vs Sunderland: 3 de diciembre - 15:15 horas
  • Fecha 15: vs Leeds United: 6 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 16: vs Brighton and Hove: 13 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 17: vs Tottenham: 20 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 18: vs Wolverhampton: 27 de diciembre - 10:00 horas

Horario West Ham United y Liverpool, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:05 horas
  • Colombia y Perú: 09:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:05 horas
  • Venezuela: 10:05 horas

