West Ham United vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

A partir de las 15:00 horas el próximo martes 6 de enero, Nottingham Forest visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 21 de la Premier League.
Así llegan West Ham United y Nottingham Forest
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League
West Ham United llega con resultado de empate, -, ante Wolverhampton. Tiene un historial irregular con 3 derrotas y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 9 goles en contra. Marcó 4 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Nottingham Forest y Aston Villa, con un marcador -. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 5 tantos en esos cotejos.
Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 31 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y West Ham United se impuso por 0 a 3.
El local se ubica en el décimo octavo puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 11 PP), mientras que el visitante tiene 18 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (5 PG - 3 PE - 11 PP).
Tony Harrington es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|45
|19
|14
|3
|2
|25
|2
|Manchester City
|41
|19
|13
|2
|4
|26
|3
|Aston Villa
|39
|19
|12
|3
|4
|7
|17
|Nottingham Forest
|18
|19
|5
|3
|11
|-12
|18
|West Ham United
|14
|19
|3
|5
|11
|-17
Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 21: vs Nottingham Forest: 6 de enero - 15:00 horas
- Fecha 22: vs Tottenham: 17 de enero - 10:00 horas
- Fecha 23: vs Sunderland: 24 de enero - 07:30 horas
- Fecha 24: vs Chelsea: 31 de enero - 12:30 horas
- Fecha 25: vs Burnley: 7 de febrero - 10:00 horas
Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 21: vs West Ham United: 6 de enero - 15:00 horas
- Fecha 22: vs Arsenal: 17 de enero - 12:30 horas
- Fecha 23: vs Brentford: 25 de enero - 09:00 horas
- Fecha 24: vs Crystal Palace: 1 de febrero - 09:00 horas
- Fecha 25: vs Leeds United: 6 de febrero - 15:00 horas
Horario West Ham United y Nottingham Forest, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas