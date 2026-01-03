West Ham United vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

A partir de las 15:00 horas el próximo martes 6 de enero, Nottingham Forest visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 21 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Nottingham Forest

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United llega con resultado de empate, -, ante Wolverhampton. Tiene un historial irregular con 3 derrotas y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 9 goles en contra. Marcó 4 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Nottingham Forest y Aston Villa, con un marcador -. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 5 tantos en esos cotejos.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 31 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y West Ham United se impuso por 0 a 3.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 11 PP), mientras que el visitante tiene 18 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (5 PG - 3 PE - 11 PP).

Tony Harrington es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 45 19 14 3 2 25 2 Manchester City 41 19 13 2 4 26 3 Aston Villa 39 19 12 3 4 7 17 Nottingham Forest 18 19 5 3 11 -12 18 West Ham United 14 19 3 5 11 -17

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 21: vs Nottingham Forest: 6 de enero - 15:00 horas

Fecha 22: vs Tottenham: 17 de enero - 10:00 horas

Fecha 23: vs Sunderland: 24 de enero - 07:30 horas

Fecha 24: vs Chelsea: 31 de enero - 12:30 horas

Fecha 25: vs Burnley: 7 de febrero - 10:00 horas

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 21: vs West Ham United: 6 de enero - 15:00 horas

Fecha 22: vs Arsenal: 17 de enero - 12:30 horas

Fecha 23: vs Brentford: 25 de enero - 09:00 horas

Fecha 24: vs Crystal Palace: 1 de febrero - 09:00 horas

Fecha 25: vs Leeds United: 6 de febrero - 15:00 horas

Horario West Ham United y Nottingham Forest, según país