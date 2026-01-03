Fútbol - Inglaterra - Premier League

West Ham United vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

Nottingham Forest se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground el martes 6 de enero a las 15:00 horas. El partido será supervisado por Tony Harrington.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

3 de enero de 2026, 11:50 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 15:00 horas el próximo martes 6 de enero, Nottingham Forest visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 21 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Nottingham Forest

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United llega con resultado de empate, -, ante Wolverhampton. Tiene un historial irregular con 3 derrotas y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 9 goles en contra. Marcó 4 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Nottingham Forest y Aston Villa, con un marcador -. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 5 tantos en esos cotejos.

Fútbol

Sassuolo vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Fútbol

Pisa vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Fútbol

Lecce vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Fútbol

Mallorca vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Real Sociedad vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Alavés vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Real Madrid vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 31 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y West Ham United se impuso por 0 a 3.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 11 PP), mientras que el visitante tiene 18 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (5 PG - 3 PE - 11 PP).

Tony Harrington es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4519143225
2Manchester City4119132426
3Aston Villa391912347
17Nottingham Forest18195311-12
18West Ham United14193511-17

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 21: vs Nottingham Forest: 6 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 22: vs Tottenham: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs Sunderland: 24 de enero - 07:30 horas
  • Fecha 24: vs Chelsea: 31 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 25: vs Burnley: 7 de febrero - 10:00 horas

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 21: vs West Ham United: 6 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 22: vs Arsenal: 17 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 23: vs Brentford: 25 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 24: vs Crystal Palace: 1 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 25: vs Leeds United: 6 de febrero - 15:00 horas

Horario West Ham United y Nottingham Forest, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Más de Fútbol

Sassuolo vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Pisa vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Lecce vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

West Ham United vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

Mallorca vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Real Sociedad vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Alavés vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Real Madrid vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Sevilla vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Hellas Verona vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Noticias Destacadas