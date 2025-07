El sentimiento que puede afectar a los líderes empresariales: “Hay que trabajar la gestión emocional”

Sheryl Sandberg, exdirectora operativa de Facebook y autora del libro Lean In: Women, Work, and the Will to Lead (2013), reflexionó sobre las barreras estructurales y sociales que enfrentan las mujeres cuando ejercen posiciones de liderazgo. “El miedo es la raíz de muchas de las barreras que enfrentamos”, escribió. Miedo a ser juzgadas, a no ser queridas, a fracasar. Pero también miedo a triunfar.