Egan Bernal desata guerra en el Giro de Italia: dijo esto y pone a volar a más de uno para la última semana

Es decir, que para Bernal y sus cuentas, lo mejor está por venir. Y es que así es, los especialistas no dan por finalizado el Giro en el que Del Toro es el líder, pues hay favoritos como Richard Carapaz o Primož Roglič con mucho por dar.

“No hay mucho más que pedir a la vida”

Egan Bernal atendió a los medios oficiales del Ineos Grenadiers. | Foto: (You Tube) Cycling Pro Net

Con respecto al análisis que va haciendo día tras día, confesó no preocuparse por cómo va. Busca “disfrutar”, además, de que está satisfecho del apoyo que recibe com líder del Ineos Grenadiers.

“Sentirme bien en la bici. Cuando llego al autobús después de las etapas, no miro la clasificación. Disfrutar del ciclismo es lo que más me importa, y la verdad es que disfruté mucho de la carrera de hoy. El equipo me apoya", indicó.