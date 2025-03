El presidente Gustavo Petro es un mal líder. No solamente su gestión es un caos que tiene como único norte la indignación, sino que también los pequeños detalles evidencian su incapacidad para gerenciar, que es la obligación precisa de su máxima dignidad. Me explico.

El presidente no ha explicado por qué no le dura la gente. Sin embargo, en el pasado, como quedó en evidencia en el ilustre consejo de ministros en el que se intentó sabotear al todopoderoso Armando Benedetti, el jefe de Estado ha intentado echarles la culpa de no ejecutar y llevar agendas propias, cuando es él mismo quien los ha nombrado. Pareciera que la falta de estabilidad de los equipos del jefe de Estado es reflejo de una máxima de su personalidad en la que todo el mundo es malo menos él.