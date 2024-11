Gobierno central y departamentos deben ponerse de acuerdo sobre quién debe pagar todos los gastos del país. Viene polémica

Bonilla cree que la discusión de la ley de competencias debe ir mucho más allá de definir porcentajes de gasto, pues por ejemplo, en educación el país tiene hoy necesidades distintas a las de 1991, que fue cuando se creó el SGP. En su concepto, hay que pensar en garantizar 16 años de educación desde que los menores tienen tres 3 años y cursan preescolar hasta que cumplen 19 años y hacen dos años de formación terciaria. “Hay que hacer tres años de preescolar, no de guardería, es educación; así como pensar en una formación universitaria ya no de cinco años, sino de menos”, ha asegurado el funcionario en diversos eventos. También ha dicho que se debe revisar la provisión de agua potable, porque los territorios más atrasados de Colombia no tienen acueductos o si los tienen, no cuentan con servicio permanente ni con agua de calidad.