“Mañana empieza nuevamente la discusión de la nefasta reforma a la salud en la Comisión VII de Cámara Comercio. Guillermo Alfonso Jaramillo debe aclararle al país si implementará ese adefesio en caso de aprobarse o si renunciará pronto para no inhabilitarse de cara a las elecciones del 26″, comentó el representante Forero.

Precisamente, en los pasillos de la Casa de Nariño se comenta que varios ministros renunciarían a comienzos de 2025 pensando en sus posibles candidaturas para las elecciones de 2026 con el objetivo de no quedar inhabilitados para esos comicios nacionales.

Sin embargo, otro de los puntos que ha advertido la oposición al Gobierno tiene que ver con que lo que se apruebe en los próximos meses en el Congreso no sería implementado por la administración actual, si no que los rezagos de la transición en el sistema de salud serían responsabilidad de quien sea elegido como presidente ese año.

Empero, este debate de la reforma a la salud llega en medio de los reparos de la bancada independiente del Congreso por la no inclusión de sus propuestas dentro de las ponencias del proyecto.

Si bien los ponentes debían acumular el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Salud con la iniciativa de carácter legislativo, en la construcción de la ponencia positiva no tuvieron en cuenta las principales líneas de ese articulado , como la idea de que las EPS sigan siendo responsables de recursos de la salud y la propuesta de implementar una transición gradual al nuevo sistema.

Ante la negativa, la representante Katherine Miranda advirtió que “excluir estos puntos no es solo una cuestión técnica, sino una decisión política que afecta directamente a la gente. Sin una entidad fuerte y supervisada que maneje los recursos, se abren las puertas a problemas graves como el descontrol en los servicios médicos y una transición desorganizada que puede dejar a las personas sin acceso a atención”.

La congresista de la Alianza Verde y quien es una de las promotoras de la reforma a la salud alternativa llamó la atención sobre que “la no inclusión de condiciones laborales dignas para todos los trabajadores de salud sigue relegando a miles de profesionales que merecen ser valorados. Estas decisiones tienen consecuencias y hablan de una voluntad política que, al parecer, no prioriza la estabilidad y el bienestar de los colombianos en este tema tan delicado”.