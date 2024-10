Reforma pensional lleva 40 demandas a cuestas. Implementación de la ley será más retadora que su trámite en el Congreso

En el peldaño básico, el de la solidaridad, el presidente de Colpensiones, J aime Dussán, puso el foco en los 14 millones de colombianos que están en los fondos privados o en Colpensiones , pero que actualmente no cotizan. De no entrar a un mercado laboral formal, con aportes sostenibles para lograr una pensión, podrían quedar en riesgo de llegar a engrosar la cifra de 3 millones de adultos mayores que hoy requieren subsidios. Inclusive, se podría llegar a 5 millones de demandantes de ayudas estatales, manifestó.

El superintendente financiero, César Ferrari, llamó la atención sobre el reto que implica l a volteada de la torta. Colpensiones pasará de tener 6,7 millones de personas a cargo a 23 millones , mientras que los fondos privados dejarán de administrar la plata de 19 millones de personas para quedarse con la de 2,98 millones, incluidos los que ya no se podrán trasladar de un lado a otro.

Aunque se abrió una ventana de oportunidad, que durará dos años y está dirigida a quienes no se alcanzaron a cambiar de régimen y están dentro de los diez años antes de la edad de pensión, entre 47 y 57 años para mujeres y entre 52 y 62 para hombres, ahí no se incluyen quienes superan dichas edades. Por eso, Ferrari criticó “la falta de universalidad” de la reforma, lo que, a su juicio, llevará a que los que no se puedan cambiar de régimen sigan demandando, que es justamente lo que se busca evitar con esa venta de traslados.