Reforma tributaria
Reforma tributaria de Petro de nuevo quedó en vilo. Comisiones económicas tomaron decisión clave
Se vivieron momentos tensos en la sesión realizada este miércoles 26 de noviembre. Controversia sobre los alcances de la votación si una de las 4 comisiones aprobaba o negaba.
Después de varias horas de debate, las comisiones económicas tomaron una decisión clave con relación a las ponencias negativas presentadas por varios congresistas, alrededor de la reforma tributaria 2025 del gobierno.
La tensión aumentaba a medida que llamaban a los parlamentarios para expresar su voto.
La comisión tercera de Cámara, por mayoría, votó no a la propuesta de Katherine Miranda, con lo cual, se detuvo la votación de las demás comisiones, pues las normas establecen que con una sola a favor o en contra de una decisión, es suficiente, ya que se necesitan las 4 en su totalidad.
Fueron siete votos contra 15 los que negaron la propuesta de Miranda.
De inmediato procedieron a votar la siguiente propuesta en capilla: la de archivo. De nuevo la votación fue iniciada por la misma comisión, la tercera de Cámara. La decisión del primer grupo dijo No al archivo de la reforma, pero el presidente de la sesión, Wilmer Castellanos, había anunciado que abriría la votación comisión por comisión.
Noticia en desarrollo...