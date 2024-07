“Si se aumentan los impuestos, vamos a terminar enviando al país a una situación de recesión”, dice Bruce Mac Master

“ De la reforma tributaria lo único que se ha mencionado hasta ahora es que eventualmente bajaría el impuesto de renta, dice que lo bajaría en forma paulatina o en forma escalonada. Eso me hace pensar que lo máximo que se pudiera imaginar es que en los próximos 5 o 6 años el impuesto de renta bajaría. Es decir, muy probablemente sería inclusive en el próximo gobierno. Eso no va a pasar ahora. Por lo tanto, eso no va a ser parte tampoco de la política de reactivación”, señaló Mac Master.

Frente a otra de las iniciativas del gobierno, las inversiones forzosas, Mac Master aseguró: “No somos amigos de la inversión forzosa porque es básicamente, obligar a que los ahorros de los colombianos se dediquen a algunas actividades específicas que probablemente no son las actividades que hoy en día están demandando crédito y que no son las actividades que están pasando, además, los análisis de riesgo crediticio. Si no fuera así, pues no habría necesidad de volverlo forzoso. Entonces, impulsar a que el ahorro colombiano se lleve a actividades con un riesgo crediticio que eventualmente no sea suficientemente acotado y suficientemente medido, pondría en peligro el ahorro de los colombianos. Estoy seguro que las familias colombianas y que las empresas colombianas que ahorran no estarían de acuerdo en que eventualmente sus recursos se fueran a actividades con altísimo riesgo sobre las cuales hubiera eventualmente dudas en términos de su capacidad de devolver la inversión o devolverle sus recursos. De manera que ese no es el camino”.