¿Tiene Colombia demasiados abogados? Esto dicen las estadísticas

Y las proyecciones no son alentadoras: para 2028, se espera que esta cifra alcance más de quinientos mil abogados. La pregunta que surge es inevitable: ¿hay cama para tanta gente?

Un mercado saturado y “mal” remunerado

Las anécdotas de abogados recién egresados en todo el país no cesan. Muchos reciben ofertas laborales que, en la mayoría de los casos, no superan los dos salarios mínimos. Esto refleja un crecimiento exponencial en la oferta de servicios legales en Colombia, que no ha sido acompañado por un aumento proporcional en la demanda.