Tras una dramática reducción en el número de deudores, llegó la hora de prestar más

La financiación de personas y empresas vive un mal momento en el país y así lo evidencian las cifras de la Superfinanciera, según las cuales en abril de este año la cartera completó 13 meses con variaciones reales anuales negativas. En el cuarto mes de 2024 alcanzó 686,4 billones de pesos, 5,6 por ciento menos que un año atrás, como consecuencia de que las carteras de consumo y comercial cayeron 10,7 y 5,2 por ciento, respectivamente. Esos resultados no pudieron ser neutralizados por la variación positiva del microcrédito y de la cartera de vivienda, ni por la reducción de las tasas de interés y de la inflación, luego de que alcanzaran en 2023 sus picos más altos del presente siglo.

La contracción del crédito no solo es negativa para la economía, sino para el mismo negocio financiero. Los establecimientos de crédito reportaron en abril de este año utilidades por 2,5 billones de pesos, monto inferior al registrado en abril de 2023, cuando ascendieron a 4,3 billones.

El primero fue Bancolombia, el cual a partir del 20 de julio reducirá el costo del crédito hipotecario. Así, la tasa para préstamos de vivienda y leasing habitacional en proyectos financiados por la entidad será de 10 por ciento efectivo anual. En los proyectos para adquisición de vivienda no financiados por el banco, créditos para remodelación de vivienda usada, construcción de vivienda individual y compra de cartera de vivienda, la tasa será de 11 por ciento. Desde el mismo banco informan que esa rebaja de tasas no era posible desde hace dos décadas.

De la misma manera, el BBVA anunció la reducción de sus tasas de interés hipotecarias. En el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS) la tasa irá desde 10 por ciento efectivo anual en proyectos financiados o no financiados por la entidad, vivienda usada y de constructoras aliadas.

Para comprar vivienda No VIS en la modalidad de leasing habitacional, BBVA redujo su tasa desde 10,50 por ciento si adquieren vivienda en proyectos financiados, no financiados o inmuebles usados. Mientras que en la modalidad de crédito hipotecario la tasa se reduce desde 11 por ciento efectivo anual para compra de vivienda en proyectos financiados y desde 11,50 por ciento efectivo anual para proyectos no financiados, usados y de constructoras aliadas.