Banco Caja Social se une a la baja de tasas para créditos de vivienda: es el octavo banco en tomar la decisión

Banco Caja Social se unió a la guerra de tasas: así quedan las cifras para créditos de vivienda

La entidad, que es una empresa de la Fundación Grupo Social, decidió ofrecer tasas que van desde el 10% E.A. para vivienda VIS y no VIS en proyectos financiados por la entidad, cesión de hipoteca y proyectos de vivienda sostenible. Además de ello, otorgarán tasas del 11% E.A. para la compra de vivienda nueva VIS y no VIS en proyectos no financiados y para vivienda usada.