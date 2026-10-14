Action Black anuncia su segundo proyecto hotelero en Medellín

Action Black anunció el desarrollo de Action Living Avenida Jardín, su segundo proyecto hotelero enfocado en salud y entrenamiento. El complejo tendrá 66 suites y estará ubicado en Laureles, Medellín. La compañía informó que las unidades de su primer hotel se agotaron antes de la apertura prevista para finales de 2026.

El nuevo proyecto contará con espacios de entre 21,7 y 28,1 metros cuadrados, un centro de acondicionamiento, una zona de restauración y una terraza con vista panorámica. La propuesta reúne alojamiento con servicios vinculados al ejercicio, la recuperación física y la alimentación.

“La hotelería tradicional trata el bienestar como un servicio adicional. En Action Living es el centro del diseño”, afirmó Wilder Zapata, CEO de Action Black.

La compañía señala que su modelo se apoya en una comunidad de más de 80.000 usuarios. También integra sus líneas de vestuario deportivo AW, recuperación física AFTTER y alimentación Action Bar.

Action Black avanza con su segundo hotel en Medellín. Foto: Suministrada - API

El proyecto se enmarca en el crecimiento de la economía mundial del bienestar. El Global Wellness Institute estimó su valor en US$6,8 billones y prevé que alcance US$9,8 billones en 2029. En 2025, los desarrollos inmobiliarios y hoteleros orientados a la salud movilizaron US$876.000 millones, según el organismo.

Action Black opera en Colombia, México, España, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y República Dominicana. La empresa reporta más de 5.000 empleos directos e indirectos en esos países.

La comercialización del inmueble contempla participaciones desde $250 millones. Según la firma, los inversionistas podrían recibir rendimientos derivados de la operación y una valorización proyectada de entre 7% y 9% anual.

Zapata dijo que los compradores del primer proyecto, ubicado en la Avenida Bolivariana, adquirieron un concepto de estilo de vida. La compañía contempla extender su presencia a Guatapé y Cartagena, con servicios de entrenamiento, nutrición y recuperación física.