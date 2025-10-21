Suscribirse

Capsulas

BDO renueva su dirección en Colombia para fortalecer su posicionamiento en el mercado

La ejecutiva con más de dos décadas de experiencia en el sector tributario y de consultoría, liderará la estrategia de crecimiento en innovación de la firma en el país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
21 de octubre de 2025, 2:41 p. m.
-
La firma inicia una nueva etapa de transformación bajo una dirección orientada a la innovación y sostenibilidad | Foto: Getty Images/iStockphoto

Claudia Camargo fue designada como nueva Managing Partner de BDO Latinoamérica, posición que asumió directamente el 1 de octubre de 2025. Su llegada al cargo busca fortalecer la estrategia de crecimiento de la firma y consolidar su presencia en el mercado nacional, impulsando la innovación y el liderazgo en las líneas de servicio.

Camargo cuenta con más de veinte años de experiencia en materia tributaria, proyectos de outsourcing, consultoría y cumplimiento fiscal. Ha participado en procesos de planeación tributaria y financiera para grupos multinacionales de sectores como el farmacéutico, hidrocarburos y telecomunicaciones.

Claudia, cuenta con más de veinte años de experiencia en materia tributaria, proyectos de outsourcing, consultoría y cumplimiento fiscal.
Claudia, cuenta con más de veinte años de experiencia en materia tributaria, proyectos de outsourcing, consultoría y cumplimiento fiscal. | Foto: BDO

Ingresó a BDO en 2017, donde dirigió la línea de impuestos, y posteriormente, la de Business Services & Outsourcing (BSO), desde la cual gestionó proyectos de expansión y fortalecimiento regional. Es contadora pública de la Universidad Santo Tomás y especialista en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Javeriana, adicionalmente, entre 2014 y 2017 fue profesora de la Especialización en Derecho Tributario de la PUJ, contribuyendo a la formación de nuevos profesionales del área y participó en el 2022 del programa ejecutivo de liderazgo de Harvard.

En esta nueva etapa, Camargo encabezará los esfuerzos de la firma por fortalecer una cultura de colaboración, innovación y equidad, reafirmando el compromiso de BDO con el liderazgo femenino en posiciones ejecutivas y promoviendo iniciativas que contribuyan el crecimiento sostenible del negocio.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Confirman la primera baja del Real Madrid para 2026: delantero pidió que lo dejen irse

2. Ojo con el pico y placa: conozca qué carros y motos no podrán circular en Medellín este miércoles 22 de octubre

3. Interceptaciones al abogado Diego Cadena fueron declaradas legales, pero no se halló orden del expresidente Álvaro Uribe de torcer el proceso

4. Tribunal Superior absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez por la entrega de sobornos a Carlos Enrique Vélez, alias Víctor

5. Aeropuerto El Dorado se pronunció tras muerte de un trabajador en medio de accidente en esa terminal aérea

LEER MENOS

Noticias relacionadas

mercadodirecciónliderazgoconsultoríaTelecomunicaciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.