BDO renueva su dirección en Colombia para fortalecer su posicionamiento en el mercado

Claudia Camargo fue designada como nueva Managing Partner de BDO Latinoamérica, posición que asumió directamente el 1 de octubre de 2025. Su llegada al cargo busca fortalecer la estrategia de crecimiento de la firma y consolidar su presencia en el mercado nacional, impulsando la innovación y el liderazgo en las líneas de servicio.

Camargo cuenta con más de veinte años de experiencia en materia tributaria, proyectos de outsourcing, consultoría y cumplimiento fiscal. Ha participado en procesos de planeación tributaria y financiera para grupos multinacionales de sectores como el farmacéutico, hidrocarburos y telecomunicaciones.

Ingresó a BDO en 2017, donde dirigió la línea de impuestos, y posteriormente, la de Business Services & Outsourcing (BSO), desde la cual gestionó proyectos de expansión y fortalecimiento regional. Es contadora pública de la Universidad Santo Tomás y especialista en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Javeriana, adicionalmente, entre 2014 y 2017 fue profesora de la Especialización en Derecho Tributario de la PUJ, contribuyendo a la formación de nuevos profesionales del área y participó en el 2022 del programa ejecutivo de liderazgo de Harvard.