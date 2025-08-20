Colombia abre camino en reportes de riesgos ambientales del sector financiero, según informe del Banco de Bogotá

El sector financiero colombiano dio un paso sin precedentes con la publicación del primer reporte de riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza en América Latina. El documento, alineado con el estándar internacional Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), analiza cómo la biodiversidad, los ecosistemas y el capital natural impactan la economía y la gestión de riesgos de las organizaciones.

El informe aborda 12 de las 14 recomendaciones del TNFD y reconoce que la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales son claves para garantizar un desarrollo resiliente e inclusivo. Además, integra conceptos como economía circular y gestión integral del agua en la llamada “taxonomía verde”, que orienta el financiamiento sostenible en el país.

Colombia es uno de los paises con mayor diversidad de aves en el mundo, un activo clave para su riqueza natural. | Foto: Getty Images

En el caso colombiano, los riesgos físicos se reflejan en fenómenos como deslizamientos en corredores logísticos estratégicos o la disminución de la disponibilidad hídrica por variaciones climáticas. También se señalan riesgos de transición vinculados a cambios regulatorios, de mercado y reputacionales. Estos desafíos, según el reporte, exigen acciones tempranas y financiamiento oportuno para mitigar impactos y fortalecer la resiliencia.