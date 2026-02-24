Empresas

Así se medirán las empresas más innovadoras de Colombia en 2026

Se trata de una medición gratuita que evalúa cómo crean y aplican nuevas soluciones las compañías nacionales.

Redacción Economía
24 de febrero de 2026, 4:07 p. m.
Las empresas que se miden en este ranking pueden comparar su desempeño frente al de otras organizaciones del mismo sector y entender qué tan madura es su estrategia de innovación.
Colombia es un país con rezagos históricos en ciencia, tecnología e innovación y, aunque hay consenso con respecto a que es necesario superar ese atraso, también existe un enorme desconocimiento sobre los esfuerzos que hacen las empresas en ese frente.

Por ese motivo, la Andi en asocio con Dinero llevan 10 años realizando un escalafón de las empresas que están haciendo la tarea en materia de innovación, vista como una estrategia que les permite competir y crecer. Participar en esa medición no solo sirve para diagnosticar qué tan avanzadas están las compañías en este frente, sino que además las ayuda a obtener reconocimiento público.

Con ese propósito, el Ranking de Innovación Empresarial 2026 —una iniciativa gratuita— abrió su convocatoria para medir el desempeño innovador de las compañías durante 2025. Pueden participar startups, pymes, grandes empresas, multinacionales con operación en Colombia y empresas mixtas, sin necesidad de estar afiliadas a la ANDI, siempre que cumplan los requisitos administrativos.

La inscripción se realiza a través de la plataforma Charly.io y estará abierta entre el 13 de enero y el 24 de marzo al mediodía. El proceso exige que la encuesta sea diligenciada por el responsable de innovación de la organización, quien será el contacto oficial durante toda la medición. Este es el link para postularse: https://andirankingdeinnovacion2026.charly.io/spar/programs/rankingdeinnovacion2026

IA
La inteligencia artificial se ha convertido en un motor de la innovación. Foto: deagreez - stock.adobe.com

La evaluación se estructura en cuatro dimensiones. Las capacidades de innovación representan el 20 % del puntaje y analizan el talento humano dedicado a actividades de CTI, las alianzas y la inversión realizada. Otro 20 % corresponde a los resultados en innovación, medidos a partir de productos o servicios lanzados, ventas generadas y empleos creados. La tercera dimensión, con un peso del 30 %, clasifica a las empresas según arquetipos de innovación —Inventores, Rebeldes, Visionarios o Héroes—, una tipología que permite entender su enfoque estratégico. Finalmente, se incluye una sección obligatoria sobre ecosistema de innovación, sin puntaje, pero clave para identificar barreras y motivaciones.

Las 60 empresas con mayor puntaje avanzan a una segunda fase, en la que deben postular un proyecto ejecutado en 2025. Esta etapa incluye la entrega de soportes documentales y un video explicativo, que serán evaluados por jurados bajo criterios de impacto, viabilidad, validación con usuarios y potencial de crecimiento. Los resultados se anunciarán el 14 de abril y la premiación tendrá lugar en mayo, en el marco del Innovation Land Summit.

Más allá del ranking, el ejercicio cumple una función de diagnóstico. Obliga a las empresas a ordenar información, cuantificar esfuerzos y reconocer brechas y fortalezas. En un entorno de cambios regulatorios, financiamiento limitado y creciente competencia global, innovar deja de ser un asunto reputacional para convertirse en una decisión estratégica. La convocatoria ya está abierta. La pregunta no es si una empresa puede participar, sino si está dispuesta a medirse.

Además, está comprobado que las empresas que innovan no solo mejoran su desempeño interno, sino que asumen un rol clave en la transformación productiva del país.

En 2025, los cinco primeros lugares fueron ocupados, en su orden, por Colsubsidio, Alpina, la Fundación Cardioinfantil, Alsec y Schneider Electric.

