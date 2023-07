Atención | En estos casos las empresas deben reconocer el contrato indefinido a los trabajadores: Corte Suprema hizo advertencia

El Gobierno ha sido el principal crítico de esa forma de contratación, que buscaría eliminar de raíz con la reforma laboral que se presentaría en la siguiente legislatura. Sin embargo, no todos los trabajadores entienden las implicaciones de esta forma de contratación.

Diferencias entre contrato directo y contrato por prestación de servicios

El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que, según el portal Legis, ratificó que en esta situación solo se dio un contrato de trabajo y no múltiples contratos, pues a pesar de firmar distintos papeles con fechas diferentes, cuando no hay diferencias sustanciales respecto a las labores del trabajador o el objeto mismo del contrato, no se pueden considerar como contratos sucesivos.