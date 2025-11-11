Suscribirse

Burger King y KOAJ presentarán vitrinas vivas en Bogotá como parte de una activación conjunta

Las marcas realizarán una experiencia interactiva en dos centros comerciales de la capital, en la que personas reemplazarán a los maniquíes tradicionales durante dos jornadas.

Redacción Semana
11 de noviembre de 2025, 7:23 p. m.
Burger King y KOAJ realizarán una activación conjunta denominada Real Manikings, en la que modelos y personalidades reemplazarán a los maniquíes tradicionales en las vitrinas de las tiendas. La actividad se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre en la tienda KOAJ de Titán Plaza y el viernes 14 en Centro Mayor, ambas en Bogotá, entre las 4:00 p. m. y las 6:00 p. m.

Durante esas jornadas, las vitrinas se convertirán en escenarios en vivo donde los participantes interactuarán con el público, bailarán y disfrutarán hamburguesas de la línea RindeKingCena. Además, la iniciativa incluirá un 30 % de descuento en prendas de KOAJ y la entrega de hamburguesas gratuitas de la marca de comida rápida.

“Con Real Manikings quisimos sacar la moda de los estantes y llevarla a la vida real. Esta activación refleja el espíritu de la campaña: romper con lo artificial y conectar con la gente de una manera cercana, espontánea y sin filtros”, afirmó Sandra Dionissio, directora de marketing de Burger King Colombia.

La acción forma parte de la estrategia de lanzamiento de la nueva colección Burger King x KOAJ – Real Manikings.

