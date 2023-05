Cafeteros empiezan a padecer en Colombia por cifras preocupantes de producción: las lluvias tendrían mucho que ver

Los cafeteros no han tenido un buen mes en el país, debido al clima que se ha presentado en diferentes zonas del país en las que se hace muy popular la cosecha de este producto insignia del país, como el Quindío.

El fenómeno de la niña, según el Ideam, se presenta cuando hay un aumento considerable en las precipitaciones y una disminución en las temperaturas en algunas zonas del país. Este sería el principal enemigo de los cafeteros.

¿Cómo les fue a los cafeteros en abril?

Durante ese mes, de acuerdo con cifras de la Federación Nacional de Cafeteros, la producción fue de 566.000 sacos de 60 kilos. Esa cifra representó una caída del 25 % frente a ese mismo mes en 2022, en el que presentó una producción de 750.000 sacos.

Marzo de 2023 tampoco habría sido un mes bueno para este gremio, pues se habría obtenido una caída de 13% en la producción. Solo en febrero de este año se ha registrado una cifra al alza.

La Fedecafé aseguró en su informe que los menores niveles de fertilización del producto, debido al alto costo de estos insumos, ha ocasionado que muchas cosechas se pierdan.

Cómo van las exportaciones de café en Colombia.

Este indicador tampoco muestra una recuperación. Las exportaciones cayeron 15 %. En 2022 se comercializaron unos 848.000 sacos de café. Para este año, la cifra quedó en 719.000 sacos.

Respecto a la cifra de año corrido, las exportaciones estuvieron en el orden de los 3.984.000 sacos en abril del 2022, un 15 % más que en abril de este año, periodo en el que la cifra estuvo en 3.387.000 sacos exportados.

Cuál fue la pelea entre Gustavo Petro y los caficultores

Luego de que los caficultores eligieron a Germán Bahamón como nuevo gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha mostrado su descontento en contra de esta decisión y se ha despachado fuertemente en contra del nuevo dirigente a tal punto que advirtió que iniciará un diálogo con la base de esa organización en todas las regiones de Colombia.

Al presidente Petro no le cayó nada bien que no atendieran su petición de no adelantar la elección del nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros hasta que no se posesionara su nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en reemplazo de José Antonio Ocampo.

“Este es el nuevo presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. Pensé que era el tiempo del diálogo y la construcción común. Dialogaré con sus organizaciones de base regionales”, fue el mensaje que publicó el presidente en su cuenta de Twitter.

Advierten llegada del fenómeno de El Niño para el segundo semestre de 2023

la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, aseguró a semana que el fenómeno del niño podría llegar al país luego de la mitad del año. Más específicamente en septiembre.

“Siempre después de Niña, va a venir Niño y hay un pronóstico hoy, con un 60 por ciento de probabilidad, de que a partir de septiembre u octubre de este año empieza oficialmente el fenómeno del Niño. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Qué tan fuerte va a ser? ¿Se instalará o no? Son temas que se están mirando en los pronósticos, pero lo cierto es que hay que empezar a preparar la otra cara de la moneda de la variabilidad climática en Colombia y lo que muestra esto es que cada vez vamos a tener que prepararnos para temporadas de Niña y Niño más fuertes”, comentó.

“El país tiene cómo poder prepararse, sin embargo, nos hemos quedado cortos en esos procesos de preparación y de capacidades territoriales. Por eso no es casualidad que la primera transformación que está en el Plan de Desarrollo es el ordenamiento territorial alrededor del agua”, añadió.