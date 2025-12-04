Suscribirse

Colpensiones se pronuncia sobre la propuesta de sustituir el mecanismo de cobertura del deslizamiento del salario mínimo

El fondo de pensiones explicó los alcances del nuevo proyecto.

5 de diciembre de 2025, 2:20 a. m.
Colpensiones
La entidad aclaró los alcances del proyecto que es impulsado por el Gobierno Nacional. | Foto: Guillermo Torres / Semana

En los últimos días, se ha puesto sobre la mesa el proyecto de decreto impulsado por el Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Hacienda, que propone sustituir el mecanismo de cobertura del deslizamiento del salario mínimo dentro del sistema de pensiones.

Asofondos y Fasecolda han advertido que el proyecto podría reducir el número de pensionados y causar un impacto directo en los montos que recibirían los pensionados del país.

Los representantes de cada una de las entidades destacan que la propuesta que plantea el Gobierno Nacional cambiaría la forma en que funciona el llamado deslizamiento del salario mínimo.

Ese mecanismo busca darle cumplimiento al requisito constitucional con el cual se pretende que en Colombia ninguna pensión tenga un valor inferior al salario mínimo.

En primer lugar, Colpensiones aclara a la opinión pública que la norma no afectará a la entidad ni el pago de sus pensiones, ya que está diseñada exclusivamente para el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), administrado por los fondos privados de pensiones.

Por otro lado, la entidad destaca que el decreto regula el mecanismo de cobertura por deslizamiento del salario mínimo para rentas vitalicias inmediatas y diferidas.

Estas rentas son productos que se contratan en el RAIS cuando el afiliado se pensiona y traslada su ahorro a una aseguradora para recibir una renta mensual de por vida.

¿Por qué no aplica a Colpensiones?

Colpensiones señala que, dentro de su funcionamiento, administra el RPM. En este modelo, las pensiones se pagan directamente con cargo al presupuesto del sistema, no mediante rentas vitalicias contratadas con aseguradoras.

Además, indican que en el RPM, administrado por Colpensiones, el reajuste de pensiones por salario mínimo ya está previsto en la Ley 100 y se financia con recursos del sistema.

Por medio de un comunicado de prensa, Colpensiones destacó a quienes le aplicaría la nueva propuesta. | Foto: iStock

En el comunicado se destaca que el impacto del proyecto sería para las compañías aseguradoras que ofrecen rentas vitalicias en el RAIS, para los fondos privados y para el Ministerio de Hacienda, que financia la cobertura cuando el deslizamiento es positivo.

Colpensiones resalta que no participa en este esquema, ya que en el RPM las pensiones se reajustan directamente por ley y se pagan con recursos del sistema, sin intervención de aseguradoras ni necesidad de cobertura; por lo tanto, la entidad no se ve impactada por el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda.

