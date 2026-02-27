Empresas

Como a Frisby, ahora empresas colombianas respaldaron a Bancolombia tras difícil situación con su ‘app’

Fueron varias las empresas que expresaron su apoyo.

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 11:55 a. m.
Estas fueron las empresas que demostraron su apoyo a Bancolombia
Estas fueron las empresas que demostraron su apoyo a Bancolombia Foto: Fotomontaje Semana: piezas tomadas de @Bancolombia en Instagram

Durante la última semana, Bancolombia ha vivido una difícil situación por cuenta de la intermitencia recurrente de su plataforma, que ha traído dolores de cabeza a miles de usuarios que no podían mover su dinero, hacer pagos ni guardar en los bolsillos de la entidad.

Sin embargo, durante la mañana del pasado 26 de febrero, la entidad anunció, a través de un comunicado, la estabilización de sus servicios, por lo que los usuarios ya podían utilizarlos como normalmente acostumbraban a hacerlo.

Juan Carlos Mora Uribe
Juan Carlos Mora Uribe, presidente de Bancolombia. Foto: Bancolombia

Tras la situación, fueron miles las marcas que se unieron en apoyo a Bancolombia, lo que recuerda un episodio de unión empresarial que se vio hace algunos meses, cuando la marca Frisby, restaurante con décadas de tradición en Colombia, se vio envuelta en un problema marcario en España, luego de que otra empresa empezara a utilizar sus signos distintivos de manera fraudulenta.

La primera imagen fue la de Frisby. A través de un post, aseguraron que “en Frisby creemos en las empresas que construyen país. Estamos con ustedes desde 1977 #ConfiamosenBancolombia”, dijo la marca.

