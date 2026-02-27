Como a Frisby, ahora empresas colombianas respaldaron a Bancolombia tras difícil situación con su ‘app’

Durante la última semana, Bancolombia ha vivido una difícil situación por cuenta de la intermitencia recurrente de su plataforma, que ha traído dolores de cabeza a miles de usuarios que no podían mover su dinero, hacer pagos ni guardar en los bolsillos de la entidad.

Sin embargo, durante la mañana del pasado 26 de febrero, la entidad anunció, a través de un comunicado, la estabilización de sus servicios, por lo que los usuarios ya podían utilizarlos como normalmente acostumbraban a hacerlo.

Juan Carlos Mora Uribe, presidente de Bancolombia. Foto: Bancolombia

Tras la situación, fueron miles las marcas que se unieron en apoyo a Bancolombia, lo que recuerda un episodio de unión empresarial que se vio hace algunos meses, cuando la marca Frisby, restaurante con décadas de tradición en Colombia, se vio envuelta en un problema marcario en España, luego de que otra empresa empezara a utilizar sus signos distintivos de manera fraudulenta.

La primera imagen fue la de Frisby. A través de un post, aseguraron que “en Frisby creemos en las empresas que construyen país. Estamos con ustedes desde 1977 #ConfiamosenBancolombia”, dijo la marca.

También se les unió la cadena de gasolineras Terpel, que aseguró: “Nuestra mejor energía con Bancolombia”, indicó.

Avianca también se sumó a la tarea con el siguiente mensaje: “Compartimos más de un siglo construyendo país. En los momentos que retan a las organizaciones, la solidaridad y la confianza también hacen parte del camino”, precisó.

El Grupo Éxito fue otro de los grupos empresariales que dejó un mensaje sustancial en las redes.

“En los grandes retos técnicos se prueba la resiliencia de las instituciones. Desde Grupo Éxito reafirmamos nuestra confianza en el equipo de Bancolombia. Somos aliados que creen en el trabajo conjunto y en el desarrollo del país. Sabemos que han dado el 100 % para normalizar sus servicios; nuestro respaldo es total para seguir construyendo juntos el futuro de los colombianos”, indicó el grupo.

Bancolombia aseguró que ya arregló las fallas en su app. Foto: Crédito: Fotomontaje Semana/Getty